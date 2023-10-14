Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ekim 2023 13:51
aday öğretmen yardım
Selamünaleyküm Değerli hocalarım aday öğretmen dosyası alakalı bilgi verebilir misiniz acaba bu dosyanın içinde ne barındırıyor bU nasıl bir dosya bildiğimiz mavi dosyalar mı yoksa klasör olarak mı

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