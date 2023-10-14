aday öğretmen yardım

Selamünaleyküm Değerli hocalarım aday öğretmen dosyası alakalı bilgi verebilir misiniz acaba bu dosyanın içinde ne barındırıyor bU nasıl bir dosya bildiğimiz mavi dosyalar mı yoksa klasör olarak mı

Selamünaleyküm Değerli hocalarım aday öğretmen dosyası alakalı bilgi verebilir misiniz acaba bu dosyanın içinde ne barındırıyor bU nasıl bir dosya bildiğimiz mavi dosyalar mı yoksa klasör olarak mı