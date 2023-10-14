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Editörler : Lanet


14 Ekim 2023 14:04
Kulaklık tavsiyelerinizi bekliyorum.

Merhabalar, yeğenim için maks. 3K bandında bir kablosuz kulaklık almak istiyorum.Konuyla ilgili desteğinizi bekliyorum.

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