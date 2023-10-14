Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ekim 2023 14:17
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Tekli öğretime yine yeni bir darbe geliyor: 20dk.lık teneffüs!!?

Şimdi o zaman sormazlar mı adama: 40-60 dk.lık öğle arası niye var o zaman???

Madem 20 dk.lık beslenme teneffüsü vereceksin öğle arasından keselim bunu o zaman!!?

Saçma sapan şeylerle meşgul olmaya devam ediyoruz!!?

Bakanlar eğitimin temel sorunlarını görmezden gelip teferruatlarla oyalanıyorlar. Sonuç: Eğitim-öğretim yine kalitesiz, yine berbat!!?

Değişiklik yapmış olmak için değişiklik yapılmaz ama bizim ülkemizde iş yapmış görünmek için değişiklik yapılıyor maalesef!!?

Şu anekdot ülkemizi çok iyi anlatıyor: Müftünün birinin başka bir şehre tayini çıkmış, yeni iş yerinde göreve başlamış, bakmış ki tüm işler yolunda, hiç aksayan iş yok, ben ne yapayım ne yapayım derken, izin günlerini C.tesi'den Pazara almış, sadece izin zamanını değiştirmiş, maksat iş yapmış olmak, değişiklik yapmak, takdir sizin


crabnet355
Müsteşar
14 Ekim 2023 14:33
4 e kadar okuldayız..Bir sonraki adım uzun teneffüsü 30 dk öğle arasını 1 buçuk saat yapıp Beşte okuldan çıkmak
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