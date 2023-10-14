Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Ekim 2023 14:40
İcra

İcra borcumdan dolayı her ay 7300 tl para kesiliyordu bu ay 2100 tl kesmişler uyap vatandaştan kontrol ettiğimde 16.000 halihazırda borç gözüküyor(vekâlet ücreti,harç vs.) önümüzdeki ay kesilecek mi ben icra dairesine gidip bütün borcu ödeyebilir miyim nasıl bir yol izlemem gerekiyor yardımcı olur musunuz?

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