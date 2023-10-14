Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Ekim 2023 14:53
GÖREVLİ OLMAYIP STADA GİRMEYE ÇALIŞMAK -MAÇ SEYRETMEK. YORUMLARINIZ
DÜŞÜNCELERİNİZ.

watson666
Aday Memur
14 Ekim 2023 15:11

Vakti ve parası olan gidip izleyebilir ne var ki bunda anlamadım ne alaka??


Emirkulumemur
Aday Memur
14 Ekim 2023 15:23
Para ile değil. Polis giriş noktasindan beleş girmeye çalışan arkadaşlar.
watson666, 32 dk. önce

Vakti ve parası olan gidip izleyebilir ne var ki bunda anlamadım ne alaka??


&YuSuF&
Memur
14 Ekim 2023 15:29
Beleş girsin ne olacak para verse ne olacak kulübü mü kurtaracak sana görev yazarken pr veriyorlar mı ona bak
Emirkulumemur, 20 dk. önce
Para ile değil. Polis giriş noktasindan beleş girmeye çalışan arkadaşlar.

policeman2004
Aday Memur
14 Ekim 2023 15:42
Sen ne düşünüyorsun onu söyle. Burada bu başlığı açmanın nedenin nedir ?
Toplam 4 mesaj

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