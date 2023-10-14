Muazzaf Personel Meslekten Atılması

Merhaba 2 yıllık muazzaf astsubayım. Mesleği bırakmayı düşünüyorum. 15 yıl dolmadan istifa edilemiyor.

6 ya 1 diye bir şey duydum ancak detaylarını hiç bir yerde bulamadım.

6 ya 1 nedir nasıl yapılıyor. Konu hakkında bilgiye ihtiyacım var. Bunun hukuki dayanağı vs nedir neden 6 ya 1 yapıyorlar.