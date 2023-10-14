Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ekim 2023 15:46
Hagb bakanlıklara atanma

Hagb olupta ankara adli sicil müdürlüğü nden e devlettteki dosyasını kaldırıpta atanan kimse varmı

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