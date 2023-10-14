Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


14 Ekim 2023 16:08
G S B destek personeli yerleştirme sonucu hk

Merhaba arkadaşlar gsb destek per bakım onarım yerleştirme aşamasında 1 .yedek yazıyor asil feragat etmiş mi oluyor

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