Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


14 Ekim 2023 16:21
Galatasaray üniversite buro personeli

galatasaray universitesine basvuran yok mu?


Drjacob
Aday Memur
15 Ekim 2023 11:55

devam ediyor mu bende yapayım.


buusraa1
Aday Memur
15 Ekim 2023 12:00
Bitti malesef, ne mezunusunuz? Bir de sahsen basvuruydu istanbulda misiniz?
Drjacob, Dün

devam ediyor mu bende yapayım.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kurumlar Arası Nakil Hk.Belediye Nakil İşlemleri süreciGalatasaray üniversite buro personeliAnkara üniversitesi

Sözlük

Uyuyan insana uyuyor musun diye sormak 1 topluluk içinde rencide edip kalp kırmak 1 sicario 1 fall filmi 1 şu an çalan şarkı 3 kiril alfabesi 1 Zerengökçe 1 maganda 1 çok ilginç şarkı sözleri 3 sözlük ezberlemek 1

Son Haberler

Dolar/TL 27,88 seviyesinden işlem görüyorÜcretli çalışan sayısı Ağustosta yükseldiYargıtay'dan 'dedikodu' yapan işçi hakkında emsal karar!İki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandıTürkiye'de eylülde 102 bin 656 konut satıldı

Editörün Seçimi

2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktıRefah Payı Alabilir Miyiz?3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?