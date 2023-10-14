Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ekim 2023 16:27
İlksan aidat
Hocalarım İlksan bu ay 608 TL para kesmiş.Arkadaslara sordum 280 diyen var 580 diyen var.Neye göre değişiyor bu çok fazla değil mi 608 TL?

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