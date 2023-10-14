İlksan aidat

Hocalarım İlksan bu ay 608 TL para kesmiş.Arkadaslara sordum 280 diyen var 580 diyen var.Neye göre değişiyor bu çok fazla değil mi 608 TL?

Hocalarım İlksan bu ay 608 TL para kesmiş.Arkadaslara sordum 280 diyen var 580 diyen var.Neye göre değişiyor bu çok fazla değil mi 608 TL?