Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ekim 2023 17:55
Pdc su olmayan yerde standart cetveline bakılır mı

Ben eğitim durumu ile tayin isteyeceğim önümüzdeki hafta . Normalde ilçe sağlık müdürlüğü standart cetvelinde fizyoterapist kadrosu bulunmasına rağmen gideceğim il Diyarbakır da çalışan fzt ler ilk atama da gitmişler ama hala pdc de gözükmüyor şimdi ben eğitim tayini yaptığımda illa pdc mi bakılacak yoksa standart mi bakılacak

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