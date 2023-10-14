SÖZLEŞMELİ PROĞRAMCI

Merhaba. Ben Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Proğramcılığı mezunuyum. KAMUDA işe giriş şartlarında Proğramcı için aranacak özel şartlarda

PROGRAMCI Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde mezun olmak veya en az önlisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

ŞİMDİ SORUM ŞU?

Ben Bilgisayar Proğramcılığı bölümünde İNGİLİZCE I ve İNGİLİZCE II olacak şekilde ders aldım. Hali hazırda mezun olmuş olduğum bölümde İngilizce eğitimi aldığım halde benden bu şart istenecek midir? Yoksa Proğramcılık sertifikası alanlar için mi istenilenecektir?