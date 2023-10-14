Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ekim 2023 18:06
Bordroda farkı mebbiste farklı

Arkadaşlar merhaba mebde ilk göreve başlama tarihim 07/10/2019 . Tam 4 yılımı doldurduğum için mebbiste kademem 8/2 olarak gözüküyor doğal olarak.Ama edevletten maaş bordroma baktım 8/1 gözüküyor?? Sebebi nedir nasıl düzeltilir?

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