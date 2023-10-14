Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


14 Ekim 2023 18:12
kalem degisikligi
Arkadaşlar engelli memurum.Calistigim yerde arşivde bı arkadasla ortak çalışıyoruz.Ama anlaşamıyoruz.O yüzden yerimi degistirmek istiyorum.İsin sadece bana ait olmasını istiyorum.Kalemde baya bı üstüme geliyorlar.O yuzden yer değişikliği için dilekçe yazmami söylediler.Daha önceden aramızda dilekçe yazan arkadaşlar varsa yardımcı olabilir mi?

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