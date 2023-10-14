Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Ekim 2023 18:35
Düzce Hakkında
Çalışan arkadaşlar bilgi verebilir mi merkez ve ilçeler hakkında

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Mazeret DilekcesiEgm Fetö idari soruşturmaTercih Dışı AtamaEkfo hakkındaMaaş 40.000 TL olacakOcak tahmini zamPoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek verDışarıdan tekrar PAEM ve PÖH alımı olacak

Sözlük

herkesi kendin gibi sanmak 3 kiril alfabesi 1 jerusalem 1 ocak ayı maaşını merakla beklemek 1 türk futbolunun en beyefendi futbolcuları 1 yoroz 1 hayattan sonraki hayat 1 seabed 2030 project 2 kopli 1 mavi kod 1

Son Haberler

Anadolu Efes'ten 'saygı duruşu' açıklamasıBOTAŞ'tan Rusya'ya olan doğal gaz borcuna ilişkin açıklamaHırvat genç kız Nevşehir'de Müslüman olduIrak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiPep Guardiola'nın kızından Filistin'e destek

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar