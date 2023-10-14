Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


14 Ekim 2023 18:35
TARIM BAKANLIĞI ZİRAİ İLAÇ BAYİLİĞİ HAKKINDA BİLGİ

Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmaktayım. Unvan ve bakanlık değiştirmek maksadıyla AÖF tarım teknolojisi bölümü ve seneye de ziraat fakültesi okumayı düşünüyorum. Bahsettiğim bu AÖF bölümü zirai ilaç bayii sınavına girebilir mi? Şartlarda yazan şu husus dikkat çekici:

"Ziraat Teknisyeni veya Bitki Sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş Tekniker olmak."

Bahsettiğim bu AÖF bölümünde fitopatoloji ve entomoloji dersleri mevcut. Bu dersler ile bu sınava girme hakkı kazanabilir miyiz bilen arkadaşlar cevap verirlerse sevinirim.

Tarım Bakanlığında çalışan mühendis, tekniker arkadaşlar varsa çalışma şartları bakanlık yapısı ve meslekleri hakkında bilgi verirlerse de çok memnun olurum iyi forumlar.

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