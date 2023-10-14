KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


14 Ekim 2023 19:17
Belediye neden kamu

Belediyeler el altından ilk okul mezunu binlerce memur alıyor ve bunların hiç bir vasfı yok. Bence belediye personeli kamu personeli olmamalı. Burda çalışanlar devlete büyük yük.


Mehmet-şeker
Memur
14 Ekim 2023 19:24

Hocam şuanki ilkokul mezunlarının çoğu sanki eski personeller yaa ben de belediyede çalışıyorum bürolarda lise mezunundan aşağısı yok onlar bile en az 5-6 yıllık personel olduğu için büro işini çözüyorlar şimdi en az önlisans alıyo belediyeler

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