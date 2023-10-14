Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ekim 2023 19:27
2022 KPSS Puanı İle Sağlık Bakanlığı Paramedik Alımı Var Mı ?

2022 KPSS puanı ile bekliyoruz. Sağlık bakanlığı Bir yılda 2 bin Paramedik anca aldı . Yeni alım olacak mı? Bilgisi olan var mı?


paramedic2000
Aday Memur
14 Ekim 2023 20:15
kimse bir şey bilmiyor. seçimin gazıyla alacaklarını aldılar
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