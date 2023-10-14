Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ekim 2023 19:34
Askerlik sonrası memuriyete dönüş süresi

Merhaba, ben halihazırda kadrolu devlet memuruyum. Gelecek yıl bedelli askerlik yapacağım. Askerlik öncesi aylıksız izin alarak gideceğim. Askerlik bittiği zaman memuriyete dönüş için kaç gün hakkım var? Zira bu süreyi değerlendirmek istiyorum. 657 kanunda 81 ve 83. Maddelerde bu konu geçiyor ama iki madde farklı sürelerden bahsediyor. Deneyimlemiş biri yardım ederse sevinirim.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
14 Ekim 2023 21:06
Terhis tarihinden başlamak üzere en geç 30 gün. İş günü hesabı değil normal gün hesabı.
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