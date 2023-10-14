Tekli öğretimde mesai 1 saat uzayacak!!?

📍Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince tekli eğitim yapılan okullarda bir teneffüs en az 20 dakika olmak üzere diğer teneffüsler için en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise teneffüsler için en az 10 dakika süre ayrılacak.

Buna göre beslenme teneffüsünden 10 dk., diğer teneffüsler de 5 dk. uzatacak!!?

6 teneffüs var: 6*5=30 dk.

10dk. da beslenmeye eklendi.

Osu busu derken 5'e kadar mesai uzayacak, üstelik ek ders de vermeden öğretmenin mesaisi uzamış oluyor, geçmiş olsun!!?