Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Ekim 2023 20:24
Tekli öğretimde mesai 1 saat uzayacak!!?

&#128205;Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince tekli eğitim yapılan okullarda bir teneffüs en az 20 dakika olmak üzere diğer teneffüsler için en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise teneffüsler için en az 10 dakika süre ayrılacak.

Buna göre beslenme teneffüsünden 10 dk., diğer teneffüsler de 5 dk. uzatacak!!?

6 teneffüs var: 6*5=30 dk.

10dk. da beslenmeye eklendi.

Osu busu derken 5'e kadar mesai uzayacak, üstelik ek ders de vermeden öğretmenin mesaisi uzamış oluyor, geçmiş olsun!!?


Millennium
Şef
14 Ekim 2023 20:36

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halis4242
Genel Müdür
14 Ekim 2023 20:45

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231014-1.htm

Millennium, 35 dk. önce

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halis4242
Genel Müdür
14 Ekim 2023 20:48

Resmi gazeteyi okumak istemezseniz bu da özeti hocam:

Yönetmelikte Dikkatimizi Çeken Değişiklikler;

&#128205; İlkokullarda 1. sınıf şube ve öğretmenleri kura ile belirlenecek.

&#128205; Ortaokul 5. sınıf şubeleri kura ile belirlenecek.

&#128205; Bir eğitim öğretim yılında bir sefere mahsus sınıf değişikliği yapılabilecek. Bu da rehberlik servisinin görüşü doğrultusunda yapılabilecek.

&#128205; 4. sınıflarda sınav uygulaması kaldırıldı.

&#128205; İlkokullarda öğrenci değerlendirmesi ?çok iyi?, ?iyi?, ?yeterli? ve ?geliştirilmeli? şeklinde yapılacak.

&#128205; Okul Öncesi tekrar ücretli oldu.

&#128205; Öğrenci aritmetik ortalaması Türkçe dersi için 70,00?dan, diğer dersler için 50,00?dan az olamaz.

&#128205;Ana sınıfları ilkokul bünyesinde açılacak.

&#128205;Haftalık ders programı; engelli öğretmenlerin, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan öğretmenlerin ve 36 ayını doldurmamış çocuğu olan öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hazırlanacak.

&#128205;Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince tekli eğitim yapılan okullarda bir teneffüs en az 20 dakika olmak üzere diğer teneffüsler için en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise teneffüsler için en az 10 dakika süre ayrılacak.

&#128205;Doğum yapmış öğretmenler istemeleri halinde 24 ay nöbet tutmayabilecek.

&#128205;Okul müdürünün görev ve sorumluluk kısmına Yönetmelikte belirtilen hususları dikkate alarak eğitim ortamlarında öğrencilerin cep telefonlarını ve kayıt özelliği olan dijital cihazlarını kurallara uygun bir şekilde kullanmalarına yönelik tedbirleri alır hükmü eklendi.

&#128205;Öğrencilerin; okul içi ve okul dışında yapılan eğitim etkinlikleri, sosyal ve kültürel faaliyetler ile gezi ve gözlem faaliyetleri esnasında çekilen görüntüleri sosyal medya platformları ve haberleşme gruplarında her ne ad altında olursa olsun paylaşılamayacak. Ancak, veliden ve rehberlik öğretmeni gözetiminde öğrenciden yazılı izin alınması kaydıyla yayımlanabilecek.?

Millennium, 35 dk. önce

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halis4242
Genel Müdür
14 Ekim 2023 20:50

Artık öğretmen 8.00-17.00 çalışacak...

Öğretmenin memurdan farkı kalmayacak, o zaman memurluğa geçmek en iyisi, öğretmenliği iyice bitirdiler!!?

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