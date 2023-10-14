Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Ekim 2023 22:14
Lgs-e sınav ücreti

5 ay önce lgs de 2 ay kadar önce de e sınavda gorev aldım ikisi de yatmadı.. e sınav ucreti ne kadar bilen varmı ayrıca lgs yatmayacak diyorlar doğruluk payı nedir acaba

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