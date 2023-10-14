Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Ekim 2023 23:56
İdare ve bölge idare mahkemelerini kazanma sonucu kurum Danıştay'a taşır mı

Her iki mahkemeyide kazandım kurum EGM. Danıştaya olayı taşır mı bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim

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