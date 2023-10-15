Maaşta eksiklik mutemetler bakabilir mi?

Bu ayki bordromda geçen aya göre 213 eksiklik var özel hizmet tazminatı ve fazla çalışma ücretinden düşmüş bu miktar. 3 gün rapor kullanmıştım geçtiğimiz ay. bildiğim kadarıyla bir sene içinde 7 gün üzerinde gün başına kesinti oluyordu ben ocak ayından itibaren bu sene sadece 3 gün rapor kullandım bi hata mı var ?

Bu ayki bordromda geçen aya göre 213 eksiklik var özel hizmet tazminatı ve fazla çalışma ücretinden düşmüş bu miktar. 3 gün rapor kullanmıştım geçtiğimiz ay. bildiğim kadarıyla bir sene içinde 7 gün üzerinde gün başına kesinti oluyordu ben ocak ayından itibaren bu sene sadece 3 gün rapor kullandım bi hata mı var ?