Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Ekim 2023 00:29
Maaşta eksiklik mutemetler bakabilir mi?
Bu ayki bordromda geçen aya göre 213 eksiklik var özel hizmet tazminatı ve fazla çalışma ücretinden düşmüş bu miktar. 3 gün rapor kullanmıştım geçtiğimiz ay. bildiğim kadarıyla bir sene içinde 7 gün üzerinde gün başına kesinti oluyordu ben ocak ayından itibaren bu sene sadece 3 gün rapor kullandım bi hata mı var ?

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