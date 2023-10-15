Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ekim 2023 01:19
Hatalarım

Kpssden 82 aldım hemsıreyım gıttım aıle yanı olmasın dedım adam akıllı dusunmedım baska yer yazdım. Sonra çok pısman oldum sımdı baska yere atandım kadroluyum burda seneye sınava girip aılemınn yanına donmek ıstıyorum. Bunalımdayım her daım basarılı bı ınsandım dunya kadar maddı zarar ettım aılemın yanında olsam araba alırdım sımdı karnımı doyurmaya calısıp ysrı ac yarı tok yasıyorum uzun dönem askere gıdeyım dıyorum ama bı yandan sınav var her sey cok zor gelmeye basladı belkı bı daha evime dönemem bunalımdan bunalıma giriyorum. Hayatımı yasayım dıyordum cahıldım sımdı hayatsız oldum var mı benım gibiler

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