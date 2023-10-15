Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


15 Ekim 2023 02:42
Derece Kademe Mühendislik bitiren teknisyen

Merhabalar 21.06.2021'den itibaren 4b sözleşmeli teknisyen olarak çalışıyorum geçtiğimiz mayıs ayında kadroya geçtik. Temmuz ayında mühendislik bitirip diplomamı kuruma verdim. Maaşımda artış oldu. Derece kadememe baktığımda ise 10/2 görünüyor bunda bir hata var mı? Mühendisler 8/1'den başlıyor diye biliyorum. Ben intibak yaptırdığımda 8/1'den başlamam gerekmiyor muydu?

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