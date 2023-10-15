Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


15 Ekim 2023 05:08
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİN SÖZLEŞME SORUNU

BU SORUN HER GEÇEN GÜN GİDEREK BÜYÜYOR. MEMURİYETTE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EN KIRILGAN EN SORUNLU OLANI DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUDUR. ARTIK SÖZLEŞME SÜRESİ VE ŞART KOŞULAN PUANLAR GİTTİKÇE OLUMSUZLAŞMAKTA VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİN MOTİVASYONUNU BOZMAKTADIR. GELECEK KAYGISI VE PSİKOLOJİK BASKI YARATMAKTADIR. OYSA SÖZLEŞME YERİNE DAİMİ KADROYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN MALİYEYE HİÇ BİR YÜKÜ YOKTUR. BUNA BİRLİKTE DİKKAT ÇEKELİM. GÜNDEMİMİZDE OLSUN. ZİRA SORUNUMUZ BÜYÜYOR.

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