Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Ekim 2023 06:05
Maaşım Hesabımda görünmüyor

Merhaba arkadaşlar.

İlçe olarak bir bankadan başka bir bankaya geçiş yaptık bu ay maaşımız yeni bankaya yatacaktı ama yatmadı. Böyle bir durum başına gelen var mı acaba ? Bakıyorum eski bankama orada yok yeni bankama bakıyorum uygulama üzerinden orada da görünmüyor belki başına böyle bir olay gelen olabilir o nedenle sormak istedim ?


Elifffff1
Aday Memur
15 Ekim 2023 06:22

15 Ağustosta da böyle bir sorun yaşadık ama farklı pek çok kurum da yaşadı, yattı sonra ama


Sakaryalı540
Aday Memur
15 Ekim 2023 06:24

İlk defa yaşadım böyle bir şey. Bakalım ne olacak inşallah pazartesi sorunu çözerler

Elifffff1, 32 dk. önce

15 Ağustosta da böyle bir sorun yaşadık ama farklı pek çok kurum da yaşadı, yattı sonra ama


Elifffff1
Aday Memur
15 Ekim 2023 06:28

Bizde aynı gün içinde yattı hocam. endişe etmeyin inşallah gün içinde hallederler.

Sakaryalı540, 30 dk. önce

İlk defa yaşadım böyle bir şey. Bakalım ne olacak inşallah pazartesi sorunu çözerler

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