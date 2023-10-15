Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


15 Ekim 2023 08:29
Orman ürünlerinden devlet para almamalıdır.

1995 te çıkarılan yönetmelik uygulanmaya başlanmış.devlet orman ürünlerinden para almamalıdır.


gazanya
Şube Müdürü
15 Ekim 2023 08:31

Ormanlar halkındır vede.zaten halkın olan ormandan orman ürünleri icin para istemek doğru değildir.


gazanya
Şube Müdürü
15 Ekim 2023 08:33

Ormancılık ata mesleğimiz.cocukken 2 yıl ormanda calistim.


gazanya
Şube Müdürü
15 Ekim 2023 08:36

Orman özgürlüktür. Insanların ormanda serbestçe dolaşabilmeli,böğürtlen toplanabilmesi,kekik toplanabilmesi,meşe palamudu ,mantar toplanabilmesi büyük bir özgürlüktür.


gazanya
Şube Müdürü
15 Ekim 2023 08:40

Ha su olur.izinsiz ağaç kesene ceza verirsiniz.ormanda bazı bitkiler var ormanda koruma altında ayı gülleri gibi onları toplayana yüklü miktarda ceza kesilir o zaman olur.


gazanya
Şube Müdürü
15 Ekim 2023 08:44

Böğürtlen toplayacakmış para ödesin. Mantar toplayacakmış halk para ödesin.yeni sistem nasil tam olarak bilmiyorum ama ilgili yönetmeliğin iptali için dava açılmalıdır


gazanya
Şube Müdürü
15 Ekim 2023 08:45

Halkın ürünlerini halka satmaktır bu uygulama.yonetmeligi özgürlükleri kısıtlayıcı buluyorum.


gazanya
Şube Müdürü
15 Ekim 2023 08:57

Insanlar ne güzel ormanda istediği koşup dolaşabiliyorlar cicek toplayabiliyorlar...


gazanya
Şube Müdürü
15 Ekim 2023 09:00

Şimdi ormanda birini gördükleri zaman orman bekçisi diyecek niye geldin.cicek yoklamaya geldim diyenlere ceza yazılmayacak.yonetmeligi hak ihlal edici buluyorum.bunu araştıracam


gazanya
Şube Müdürü
15 Ekim 2023 09:02

Yerden kozalak yoklayacak para ödeyecekler.yok ya daha neler..ormsnciyiz.orman büyük bir özgürlüktür.


gazanya
Şube Müdürü
15 Ekim 2023 09:17

Sonra bu uygulama şunu da getirebilir:ormanda izinsiz dolaşamazsınız, çünkü burası falanca işletmenin bölgesi. Yani ormanların özelleştirilmesine zemin hazırlayabilir.

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Orman ürünlerinden devlet para almamalıdır.Dış Politika

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