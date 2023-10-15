KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


15 Ekim 2023 09:46
Sözleşmeliden Sözleşmeliye ya da Sözleşmeliden Kadroluya Geçiş Mümkün Mü? (Bir yıldan önce)

Merhaba. Diyelim bir kurumda 4/B sözleşmeli memur olarak işe başladık. 1 yıl geçmeden başka bir kuruma sözleşmeli başvurmamız ya da başlamamız mümkün mü? veya bu durumda merkezi atama hakkını kaybetmiş olur muyuz? Teşekkür ederim.

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