Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Ekim 2023 11:58
Kapsis aile yardımı bildirimi

Esim isten çıktığı icin kapsisten calismiyor olduğunu beyan ettim ama açıklama kısmını doldurmadigim icin yardım yatmadı geriye donuk dilekçe verip parayı alabilir miyim

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