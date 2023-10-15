Kapsis aile yardımı bildirimi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gubaz"eskiyara"
Çok Yazılan Konular
Kasım Seminerleri okulda olacakmış! Bu karar neden alındı? Neden sene başında alınmadı? Askeriyede mArtık tenefüsler 20 dkAra tatilde okula gideceğiz.online değilAra tatiller kaldırılsın mı?Okullardaki Yazılı Sınav Kağıtlarının Fotokopi Ücretini Kim Karşılar?Okul kursları neden tercih edilmiyor? Açılan hemen kapanıyor?Tezli Yüksek LisansTekli öğretimde mesai 1 saat uzayacak!!?20 dakikalık tenessüfKasım ara tatil seminerleri kararının sebebi
Sözlük
Son Haberler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Routes World 2023'te konuştuDoktor, dolandırıcılara 750 bin lirasını kaptırdıTBMM'de bu hafta neler görüşülecek?TBMM Başkanvekili Bozdağ: Türkiye'yi bu 'yamayasadan' kurtaralımİletişim Başkanı Altun, gazetecileri bölgesel çatışma döneminde dezenformasyonlara karşı uyardı
Editörün Seçimi
Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar