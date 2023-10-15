Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Ekim 2023 13:01
Sınav analizleri nasıl yapılacak

Toplam 15 sınıfın tek tek öğrenci ve soru analizleri nasıl yapılacak? Bir program var mı? Rapor gibi mi hazırlanacak..4 sinıfa giren ogretmenle 15 sinifa giren ogretmenin iş yükü aynı mı?

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