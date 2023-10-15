KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


15 Ekim 2023 14:50
Sözleşmeli Tekniker
Sözleşmeli tekniker olarak kamu kurumlarında çalışan arkadaşlar var mı maaş durumu çalışma şartları kadro durumları nasıl?

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