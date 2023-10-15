Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Ekim 2023 14:50
EGM İade ve ihraç a dair hukuki bilgi ve karar paylaşımı

Bildiğim kadar buradayım.


sait271
Aday Memur
15 Ekim 2023 15:02

Bilgi, paylaştıkça anlam kazanır. Boş geçmeyelim


sait271
Aday Memur
15 Ekim 2023 16:17

D. 12. Daire. 2021/40 E. 2022/573 K.

Toplam 2 mesaj

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