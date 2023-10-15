Jandarma konulu şiir

Jandarma
Jandarma o kardeşim asker ama asayiş Jandarma Öyle timler var Asker Özel Asayiş Timi Jandarmada
6. alay komutanlığı acemi birliği, tam dağıtım evveli İki yıllık mezunlarını ayırdı komutanlar, çavuş edecek
Başladı askerin birisi ağlamaya ve sızlamaya orada Nereden anladı da ilham aldı, düşündü ve bildi
Ayrılanlar eğitim çavuşu olacak, yazıcı olacak batıda Müdahele etti başçavuş niçin ağlarsın asker Üstteğmen
Sana kıyak geçecek, çavuş edecek, onbaşı edecek Ben doğuya gitmek istiyorum dedi asker içinden geldiğince
Giitiler haber verdiler Üstteğmene yani bölük komutanına Anlattı derdini asker aldı icazeti git dedi timlere
İstediğin time git, benim gönderdiğimi söyle Ben bu timin çavuşu olacağım de, gönderdi askeri
Gitti asker teslim oldu onaltı timden üçüncü tim'e Söyledi beni bölük komutanı yolladı, bu timin çavuşuyum
Hoşgeldin dedi eğitim uzmanı, çavuşum hoşgeldin Ne istediğini bilmek lazımdır, nasıl istediğini bilmek
Hayırlısını istemek lazımdır, bunu bilirsin bilirsin de Bazen başka birşey isteyemezsin bu asker gibi istetmez
Kim istetmez biliyormusun kardeşim işte o Allah'tır İlla verecek illa O'nun dediği olacak, çünkü;
O hali, o muradı senden istemeni isteyen Allah'tır Senden isteyen Allah'tır illa verecek, illa verecek
Sadece çavuşun ,timi gitti doğuya onaltı timden O da Şırnak Beytüşşebap a, Jandarma Özel Asayiş Timi
Allah kalbine hayırlı muradlar nasip etsin müslüman Bir mürşide mürid olamaya ne etsin be müslüman
Murad olsun, murad olsun, murad olsun o murad olsun O Allah'ın Murad ı olsun. Mürid Mürşidle alır yolu beş yılda
Muradın işleri başkadır kimse bilmez, uzanır bir el bilmezler Beş yıllık yolu aldırırlar Murad olana beş dakikada
Murad olana pek karışma, Kıskanmasınlar çok kolay değildir Murad olanın işleri çok kolay değildir, çok da kolaydır
Şeyh Abdurrezzak ödeyecek, benim borçları kafam rahat Haleli köyünden uzanan Şeyh Mehdi El-Haleli nin dedesi Mardin Kızıltepe'de Türbemi markat mı var bir mekanı
Barış Sağlam
Jandarma
Jandarma o kardeşim asker ama asayiş Jandarma Öyle timler var Asker Özel Asayiş Timi Jandarmada
6. alay komutanlığı acemi birliği, tam dağıtım evveli İki yıllık mezunlarını ayırdı komutanlar, çavuş edecek
Başladı askerin birisi ağlamaya ve sızlamaya orada Nereden anladı da ilham aldı, düşündü ve bildi
Ayrılanlar eğitim çavuşu olacak, yazıcı olacak batıda Müdahele etti başçavuş niçin ağlarsın asker Üstteğmen
Sana kıyak geçecek, çavuş edecek, onbaşı edecek Ben doğuya gitmek istiyorum dedi asker içinden geldiğince
Giitiler haber verdiler Üstteğmene yani bölük komutanına Anlattı derdini asker aldı icazeti git dedi timlere
İstediğin time git, benim gönderdiğimi söyle Ben bu timin çavuşu olacağım de, gönderdi askeri
Gitti asker teslim oldu onaltı timden üçüncü tim'e Söyledi beni bölük komutanı yolladı, bu timin çavuşuyum
Hoşgeldin dedi eğitim uzmanı, çavuşum hoşgeldin Ne istediğini bilmek lazımdır, nasıl istediğini bilmek
Hayırlısını istemek lazımdır, bunu bilirsin bilirsin de Bazen başka birşey isteyemezsin bu asker gibi istetmez
Kim istetmez biliyormusun kardeşim işte o Allah'tır İlla verecek illa O'nun dediği olacak, çünkü;
O hali, o muradı senden istemeni isteyen Allah'tır Senden isteyen Allah'tır illa verecek, illa verecek
Sadece çavuşun ,timi gitti doğuya onaltı timden O da Şırnak Beytüşşebap a, Jandarma Özel Asayiş Timi
Allah kalbine hayırlı muradlar nasip etsin müslüman Bir mürşide mürid olamaya ne etsin be müslüman
Murad olsun, murad olsun, murad olsun o murad olsun O Allah'ın Murad ı olsun. Mürid Mürşidle alır yolu beş yılda
Muradın işleri başkadır kimse bilmez, uzanır bir el bilmezler Beş yıllık yolu aldırırlar Murad olana beş dakikada
Murad olana pek karışma, Kıskanmasınlar çok kolay değildir Murad olanın işleri çok kolay değildir, çok da kolaydır
Şeyh Abdurrezzak ödeyecek, benim borçları kafam rahat Haleli köyünden uzanan Şeyh Mehdi El-Haleli nin dedesi Mardin Kızıltepe'de Türbemi markat mı var bir mekanı
Barış Sağlam