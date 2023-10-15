Jandarma konulu şiir

Jandarma

Jandarma o kardeşim asker ama asayiş Jandarma Öyle timler var Asker Özel Asayiş Timi Jandarmada

6. alay komutanlığı acemi birliği, tam dağıtım evveli İki yıllık mezunlarını ayırdı komutanlar, çavuş edecek

Başladı askerin birisi ağlamaya ve sızlamaya orada Nereden anladı da ilham aldı, düşündü ve bildi

Ayrılanlar eğitim çavuşu olacak, yazıcı olacak batıda Müdahele etti başçavuş niçin ağlarsın asker Üstteğmen

Sana kıyak geçecek, çavuş edecek, onbaşı edecek Ben doğuya gitmek istiyorum dedi asker içinden geldiğince

Giitiler haber verdiler Üstteğmene yani bölük komutanına Anlattı derdini asker aldı icazeti git dedi timlere

İstediğin time git, benim gönderdiğimi söyle Ben bu timin çavuşu olacağım de, gönderdi askeri

Gitti asker teslim oldu onaltı timden üçüncü tim'e Söyledi beni bölük komutanı yolladı, bu timin çavuşuyum

Hoşgeldin dedi eğitim uzmanı, çavuşum hoşgeldin Ne istediğini bilmek lazımdır, nasıl istediğini bilmek

Hayırlısını istemek lazımdır, bunu bilirsin bilirsin de Bazen başka birşey isteyemezsin bu asker gibi istetmez

Kim istetmez biliyormusun kardeşim işte o Allah'tır İlla verecek illa O'nun dediği olacak, çünkü;

O hali, o muradı senden istemeni isteyen Allah'tır Senden isteyen Allah'tır illa verecek, illa verecek

Sadece çavuşun ,timi gitti doğuya onaltı timden O da Şırnak Beytüşşebap a, Jandarma Özel Asayiş Timi

Allah kalbine hayırlı muradlar nasip etsin müslüman Bir mürşide mürid olamaya ne etsin be müslüman

Murad olsun, murad olsun, murad olsun o murad olsun O Allah'ın Murad ı olsun. Mürid Mürşidle alır yolu beş yılda

Muradın işleri başkadır kimse bilmez, uzanır bir el bilmezler Beş yıllık yolu aldırırlar Murad olana beş dakikada

Murad olana pek karışma, Kıskanmasınlar çok kolay değildir Murad olanın işleri çok kolay değildir, çok da kolaydır

Şeyh Abdurrezzak ödeyecek, benim borçları kafam rahat Haleli köyünden uzanan Şeyh Mehdi El-Haleli nin dedesi Mardin Kızıltepe'de Türbemi markat mı var bir mekanı

Barış Sağlam