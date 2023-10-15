Gih e geçiş

Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


15 Ekim 2023 16:18
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Arkadaşlar merhaba, engelli öğretmen olarak görev yapmaktayım. Adaylığım henüz kalkmadı. Aday öğretmenken genel idare hizmetleri sınıfına yani memurluk kadrosuna gecisim doktor raporuyla mümkün müdür?

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