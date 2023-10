"AB Cerçeve Programı Bilimsel Arastırma Projesinde Görev Almak" maddesinin puanlanması hk. (Hukukçul

Başvurumda asgari iddiası var, AB Çerçeve Projeleri ile ilgili bir sorum var.

1. AB Çerçeve Programı kapsamında desteklenen projelerin yapıları gereği interdisipliner olmasından hareketle, beyannamemde 4 tane AB projesi puanladım (hepsi interdisipliner Erasmus+ KA2 projeleri, ciddi ve kapsamlı projelerdir).

2. Başvuru şartları tablosunda Proje Puanları bölümünü incelediğimizde makale, kitap, bildiri vs. gibi bölümlerde ?Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak? kuralı tek tek her bölüme yazılmışken, sadece atıf ve proje bölümlerinde ?başvurulan alan ile ilgili olmak ifadesi yok? (Atıf her alandan gelebilir, projelerin de interdisipliner olmasından kaynaklı ve bilinçli ve yerinde bir tercih olduğunu düşünüyorum).

Link: https://www.uak.gov.tr/Sayfalar/docentlik/basvuru-sartlari/2023/2023-mart-donemi-docentlik-basvuru-sartlari.aspx

3. Hukuki emsal: ?bilim alanı ilgili olmak? koşulunun başvuru tablosunda özel olarak belirtilmediği takdirde (asgari verilerek) başvuru iptali kararının yürütmesinin durdurulduğuna dair karar örneği:

https://www.akademikhukuk.org/docentlik-sinav-komisyonu-ve-asgari-kosul/

O halde soru: Başvuru tablosunda ?bilim alanıyla ilgili olmak ifadesi olmadığını? ve AB projelerin yapıları gereği interdisipliner olduğunu göz önünde bulundurarak soracak olursak, interdisipliner bir AB Çerçeve projesinde araştırmacı veya yürütücü olarak görev aldığımızda, jüri bu puanı ?alanla doğrudan ilgili değil? diye silebilir mi? Silerse, hukuki olarak hangi taraf haklı olacaktır?

Özellikle hukuki boyutuyla ve emsalle cevap verebilecek arkadaşlardan görüş rica ediyorum. Teşekkür ederim.