Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Ekim 2023 17:36
Kadrolu Zabıt Katibi, sözleşmeli personel olarak Sağlık Bakanlığına geçiş yapabilir mi ?

Merhaba arkadaşlar, kadrolu zabıt katibiyim, sağlık bölümü mezunuyum ancak biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı sözleşmeli alım yapıyor. Kadrolu zabıt katibiyken eğer kazanırsam sözleşmeli olduğu için Sağlık Bakanlığına geçiş yapabilme imkanım var mı ? Eğer yoksa usulüne uygun istifa etsem bekleme sürem 6 ay mı acaba şimdiden cevaplarınız için çok teşekkür ederim. İyi günler


Dr.Root
Memur
15 Ekim 2023 17:39

Geçebilirsin, beklemene gerek yok.

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