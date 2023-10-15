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Editörler : **sude**


15 Ekim 2023 17:50
Çanakkale'de kütüphanede ders çalışacak arkadaş var mı

Merhaba.

Auzef'ten çocuk gelişimi lisans okuyorum. Bu dönem 3. ve 4. sınıf derslerini alacağım. Çalıştığım işi değiştirmek istiyorum, bu sebeple başlamıştım bölüme.

Genelde ders çalışmaya motive değilim. Birini auzef'ten soru çözerken görürsem bana olumlu etkisi olacağını düşünüyorum. Çocuk gelişimi son sınıf öğrencisine denk gelirsem benim için daha iyi olur.

Ders çalışan arkadaşlar var ise birbirimize faydamız olabilir. İletişimde olalım. Bölüm biterse bu sefer de kpss'ye hazırlanacağım. Şu anda önceliğim bölümü bitirmek. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.

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