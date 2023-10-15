Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Ekim 2023 18:07
Ara tatil online

Baskılar sonuç verdi. Ara tatil online eğitim izleyeceğiz. İptal edilen biletler yeniden güncellensin


lutt
Şube Müdürü
15 Ekim 2023 18:12

#YüzYüzeSeminereHayır


didaof
Aday Memur
15 Ekim 2023 18:13

Baskı bu değildi, başka bir yerden geldi

Toplam 2 mesaj

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