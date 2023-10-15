Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Ekim 2023 18:14
Cezaevinde elektrik teknisyeni olarak başlama

Benim bazı endişelerim var

Gittiğim kurumda tek elektrikçi benmi olacağım

İş olarak priz değıştiririm herhangi türlü lamba,

Pano ve elemanlarını iyi bilirim ve kontrollerini yaparım

Kablo çekerim,yaparım acaba bu işi becebilirmiyim

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