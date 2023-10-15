KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


15 Ekim 2023 18:18
4001 alımları arttırılmalı

İstanbul hala 87 üzeri bu puanların düşmesi lazım 4001 alımları çok yetersiz

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