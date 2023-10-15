Sınav Tarihleri Değişti

Son dakika değişikleri devam ediyor....

Daha önce MEB tarafından yayınlanan planlara göre sınavlar 30 Ekimde başlıyordu. Örnek sınav soruları yayınlamışlardı orada sorulması düşünülen kazanımlar bile planla uygun değil.

Biz de plan ve planlamalarımızı hatta sınav sorularımızı bile buna göre hazırlamıştık. Yeni yazı yayınlanmış. Yorum sizin....

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yazısına göre sınav tarihleri şu şekilde olmuştur.

1. dönem 1. sınavlar: 23 Ekim-03 Kasım 2023

1. dönem 2. sınavlar: ise 25 Aralık 2023-05 Ocak 2024