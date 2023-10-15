Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Ekim 2023 19:10
Öğrenim Durum Belgesi

Herkese selamlar,

Mülakatı asıl olarak kazandığım için istenen evraklar arasında;

"Öğrenim Durum Belgesinin onaylı örneği (Komisyon Başkanlığı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği ya da noterlerce tasdikli örneği) (2 adet)"

bulunmakta. Şu an üniversite öğrencisiyim ama lise diplomam da elimde. Hangi evrağı götüreceğim?


Whosinne
Aday Memur
15 Ekim 2023 19:18
lise diplomanizi götürün aslını ,yaninda da fotokopisini götürün aslını gosterince komisyon fotokopiyi onaylayip alıyor. Lise kpss ile girdiğinizi düşünerek söylüyorum
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