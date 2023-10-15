KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


15 Ekim 2023 19:31
6. Dönem paem komiserlik kontenjan doldurmaması.(30 pomem gibi)

Bu sene toplamda 3 kere polis akademisi mülakatlarına girdim. Üçünde de sözlü mülakat aşamalarında elendim.2 si POMEM biri paem. Aralarında en ilginç olanı paemdi. Yeterli derecede başvuru yapılmadı sporda ve sağlıkta elenenlerle birlikte sözlü mülakata 300 kişi girdik . 300 sayısını nereden biliyorsun derseniz ben 2. gün girdim. Erkeklerin 2 gün ,kadınların 1 gün toplamda 3 gün sürdü süreç. Bizim girdiğimiz gün 150 kişi çağırılmış ve orada 150 kişilik imza vardı oradaki polis de teyit etti.

Toplamda 400 kişi kazanacak dı ve sözü mülakat aşamalarına 300 kişi kalmıştık. Yani nasıl böyle bir eleme olabiliyor neye göre oluyor akıl alır gibi değil. Orada bir tek beni edemediler benimle birlikte 2-3 tane arkadaşım elendi. Hiçbir açıklama bulamıyorum hiçbir mazeret bulamıyorum. Sonuçlar zaten 3 gün içinde açıklandı orası ayrı bir durum. Bunun benzeri 30.dönemde de aynı durumu lisans öğrencilerine yapmıştı.

Ben en çok şeye üzülüyorum bir buçuk ay içinde toplam 3 kere Ankara'ya gidiş geliş yaptım Bir sürü masraf yorgunluk filan hepsi boşuna. Bir dakikalık mülakat için hepsi

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