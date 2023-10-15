KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


15 Ekim 2023 19:36
TCDD personel alimi

Yakın zamanda yapılacağı söylenen hat bakım memuru ve hareket memuru alımı ne zaman olacak acaba ?Duyum uzerinden bir ay geçti ama hala ilan gelmedi.bilgisi veya fikri olan yazarsa sevinirim arkadaşlar.

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