Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


15 Ekim 2023 19:49
Casa (yüzde 1000 bedelsiz)

Casa emtia petrol hissesi almayı düşünüyorum yüzde 1000 bedelsiz verecekmiş , bu konuda fikri olan var mı

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