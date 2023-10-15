Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Ekim 2023 20:07
Büyükşehirde müdür yardımcısı olarak bir ilçeden farklı bir ilçeye ataninca mehil müddeti kaç gün

15 gün değil mi


fuzuli-i sani
Şef
15 Ekim 2023 20:12

Diyelim Hatay Reyhanlı'dan İskenderuna tayinim çıktı 15 gün mehil müddeti var mı

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