Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Ekim 2023 20:20
ilk defa atama
arkadaşlar "özel eğitim ve uygulama okuluna" branş öğretmenleri müdür olarak atama isteyebilirler mi? mesela Türkçe öğretmeni yada sosyal bilgiler. sonucunda aylık karşılığı okuyacağım ders var

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