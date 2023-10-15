Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


15 Ekim 2023 20:34
Bilgi talebi yazısı savunma yerine geçermi

Arkadaşlar belediye şirketinde 4857 ye göre çalışıyorum.hakkımda ki şikayet için müdürümüz bana üst yazıyla konusu BİLGİ TALEBİ yazan bir evrak verdi. Ben gereken cevabı verdim. Sonuç olarak mahkemelik olduk. Mahkemeye benim savunmamın alındığını yazmışlar. Soru şu; bilgi talebi evrağı savunma yerine geçer mi ?

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