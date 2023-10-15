Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ekim 2023 21:21
Sağlık heyeti kaleminde çalışan bakabilir mi?

Kişinin ağır engelli raporu olduğu halde vasi tayini için mahkeme tarafından tekrar istenen sağlık raporu. Önceki alınan ağır engelli raporuyla bir alakası varmıdır ikisinin birbirini etkileme durumu varmıdır

Çok Yazılan Konular

Sosyal hizmet ünvan değişikliği mülakatıTayin sonrası işe başlama lütfen cevap verin2022 KPSS Puanı İle Sağlık Bakanlığı Paramedik Alımı Var Mı ?Yeni Kadroya Geçenlerde YÖK-Sağlık bakanlığı geçişiAskerlık kpss ve atanmaYeşil pasaportBecayisHatalarım2024 hac organizasyon görevlendirmesi MEB'den saglik bakanlığına gecis yapan var mı?

Sözlük

kadın çiftçiler günü 4 sözlük ezberlemek 1 sicario 1 Uyuyan insana uyuyor musun diye sormak 1 kiril alfabesi 1 şu an çalan şarkı 4 Bugün olanlar 1 fall filmi 1 topluluk içinde rencide edip kalp kırmak 2 çok ilginç şarkı sözleri 3

Son Haberler

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştüKılıçdaroğlu: 3 dönem sınırı getireceğiz, delege sistemini kaldıracağızKocaeli'de bir kişi düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralandıİzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyorAnkara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar